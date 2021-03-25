На Київщині готували найманців [ Редактировать ]
СБУ припинила діяльність приватної військової компанії. За даними служби, до її складу входило понад 150 людей. Їх тренували на спеціально облаштованій базі на Київщині там проводили бойові вишколи, навчали поводженню зі зброєю. Координували діяльність цієї організації 15 громадян України.
Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надавали перевагу колишнім військовим і правоохоронцям із досвідом бойових дій. Також організаторів підозрюють в укладанні контрактів на постачання зброї країнам Близького Сходу.
по теме
Координували діяльність цієї організації 15 громадян України. Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надавали перевагу колишнім військовим і правоохоронцям із досвідом бойових дій
Оперативники встановили, що виторг гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі
Оперативники встановили, що виторг гральних закладів частково йшов на фінансування терористів з ОРДЛО. Силовики перевіряють інформацію щодо причетності правоохоронців до цієї мережі
Жители квартиры в одном из жилых кварталов Ирпеня решили приготовить шашлык, не выходя из дома
В так называемом реабилитационном центре незаконно удерживали несколько десятков человек