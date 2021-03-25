СБУ припинила діяльність приватної військової компанії. За даними служби, до її складу входило понад 150 людей. Їх тренували на спеціально облаштованій базі на Київщині там проводили бойові вишколи, навчали поводженню зі зброєю. Координували діяльність цієї організації 15 громадян України.

Вони, зокрема, вербували її потенційних учасників, надавали перевагу колишнім військовим і правоохоронцям із досвідом бойових дій. Також організаторів підозрюють в укладанні контрактів на постачання зброї країнам Близького Сходу.