Про це домовилися високий представник ЄС Жозеп Боррель і державний секретар США Ентоні Блінкен

Стримувати Росію та підтримати країни Східного Партнерства. Про це, за підсумками перемовин у Брюсселі, домовилися високий представник ЄС Жозеп Боррель і державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зокрема, зазначили - реагуватимуть на гібридні загрози з боку РФ, а саме дезінформацію, втручання у вибори і зловмисну кібердіяльність. Також представники ЄС і США зобов'язалися підтримати демократичні прагнення, суверенітет і територіальну цілісність країн-учасниць Східного Партнерства. Зокрема, України та Грузії.

Водночас Боррель і Блінкен заявили - боротимуться за повернення до повного виконання ядерної угоди з боку США й Ірану. Попри те, що Іран і надалі відступає від своїх зобов'язань.