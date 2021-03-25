Поблизу Водяного бойовики били із заборонених мінометів [ Редактировать ]
Сьогодні зранку збройні формування Російської Федерації атакували підрозділи ЗСУ поблизу Світлодарська. Вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Минулої доби окупанти сім разів порушили режим тиші. Поблизу Водяного бойовики били із заборонених 120-тих мінометів.
Неподалік Авдіївки і Лебединського противник відкривав вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів і стрілецької зброї. Неспокійно було біля Шумів та Богданівки. Втрат у лавах ЗСУ немає.
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Піски ще сім років тому спокійне, заможне передмістя Донецька. Нині ж воно часто фігурує у фронтових зведеннях