Фіксована лінія розмежування, подеколи ворожі обстріли. На Луганщині армійці кажуть така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії. Більше про окопне життя наших захисників - у репортажі Ігоря Левенка.

Луганщина. Передова поблизу Золотого. Нині на цій ділянці тиша, кажуть бійці, втім зайвими ілюзіями себе не тішать. Адже спіймати кулю тут можна легко.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Над головою пролітали и пули, и такое тяжелое. И ГП било, и РПГ било. А так, в принципе, в последнее время тишина. Аж не привично трохи.

Бійці розповідають про окопне рутинне життя. Кажуть фронт став об'єктом нерухомості. Фіксована лінія розмежування. Час від часу - ворожі провокації. Так нині армійці називають обстріли. Ні кроку назад, але й жодного уперед. Постійне моральне напруження. Солдати кажуть така війна виснажує більше, аніж активні бойові дії.

В окопах здебільшого молоді хлопці. Доля та історія кожного вражають.

Я думаю, что это осознанный выбор, поэтому жаловаться не стоит.

І хлопці не нарікають. Це Ігор, йому 25. Родом із Харківщини. На війні вже п'ять років. Майже безперервно. Каже, для нього усе почалося в 2014. Коли зустрів свого дідуся. Той повернувся додому з Майдану.

Ігор, військовослужбовець Збройних сил України:

Да, мне дедушка говорил тогда, ты еще повоюешь свое. Я не знаю, почему он это тогда сказал, но вот, пожалуйста.

Зброя, вибухи та смерть - це все що парубок бачив, відколи пішов до військкомату. Не раз життя й самого висіло на волосині.

Накрили тогда нас хорошо сто двадцать вторыми. Как сейчас помню, восем штук подряд прилетело по блокпосту, в пятидесяти метрах, ста метрах падали, ну очень рядом.

Тож Ігор не зі слів знає, служба в промерзлих окопах під кулями та снарядами - тяжка й небезпечна. Не кожному під силу. Та хлопець каже його змалечку виховували як захисника. Фізичні труднощі, то дрібниці. Для нього важливо інше.

Главное поддержка, родных, близких, друзей и всей Украины.

А сам боєць сьогодні підтримуватиме національну збірну з футболу у матчі з Францією. І ще футбольний вболівальник має заповітну мрію.