КНДР запустила заборонені ракети в бік Японії [ Редактировать ]
Північна Корея запустила в бік Японії дві, заборонені Радбезом ООН, балістичні ракети. Вони впали в Японське море в нейтральних водах. Інформацію про запуск також підтвердили в Південній Кореї та США.
Припускають: так КНДР вирішила послати сигнал для Росії. Напередодні РФ і Південна Корея відзначали 30 річницю дипломатичних відносин.
Натомість через заборонені дії північного сусіда в Південній Кореї скликають засідання ради національної безпеки.
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