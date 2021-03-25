Інформацію про запуск також підтвердили в Південній Кореї та США

Північна Корея запустила в бік Японії дві, заборонені Радбезом ООН, балістичні ракети. Вони впали в Японське море в нейтральних водах. Інформацію про запуск також підтвердили в Південній Кореї та США.

Припускають: так КНДР вирішила послати сигнал для Росії. Напередодні РФ і Південна Корея відзначали 30 річницю дипломатичних відносин.

Натомість через заборонені дії північного сусіда в Південній Кореї скликають засідання ради національної безпеки.