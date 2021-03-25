Ученый рассказал о плюсах китайской вакцины Sinovac [ Редактировать ]
Источник: Sinovac Biotech
Вакцина СoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которая летит в Украину, позволит провести иммунизацию людей из малонаселенных районов, а также инвалидов и лежачих пациентов. Об этом в интервью "Гордону" заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.
Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребывают дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с 10-дозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон - ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему.
Вакцина китайского производства выпускается в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию, поскольку медикам не придется собирать пациентов.
В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что в мире сумасшедшие темпы вакцинации и выгребают шприцы и иголки. То, что вакцина приходит в упаковке "шприц-иголка", для нас решает множество проблем.
Федор Лапий сообщил, что в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибудет 700 тыс. доз вакцины СoronaVac. Всего же Украина заказала 1,9 млн доз.
Как сообщали "Подробности", третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в Бразилии, Индонезии и Турции. Она показала эффективность:
- в Турции - 91,25%;
- в Индонезии - 65,3%;
- в Бразилии - на 100% против тяжелой формы COVID-19, на 78% - при легких случаях.
Общий показатель эффективности составил 50,38%.
Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после доставки в Украину вакцина от Sinovac пройдет лабораторный контроль.
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