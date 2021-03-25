Вакцина СoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, которая летит в Украину, позволит провести иммунизацию людей из малонаселенных районов, а также инвалидов и лежачих пациентов. Об этом в интервью "Гордону" заявил член национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Мы думали, как провести вакцинацию маломобильных групп населения, инвалидов, пациентов, которые пребывают дома, людей в районах с низкой плотностью населения. Мы же не можем приехать с 10-дозным флаконом, привить одного человека и выбросить флакон. Нельзя привозить открытый флакон - ВОЗ категорически против такого. СoronaVac снимает эту проблему.

Вакцина китайского производства выпускается в шприц-дозах, то есть в упаковке доза для одного человека. Это сильно упрощает ситуацию, поскольку медикам не придется собирать пациентов.

В чем еще плюс? В мире наблюдается дефицит шприцов и иголок, потому что в мире сумасшедшие темпы вакцинации и выгребают шприцы и иголки. То, что вакцина приходит в упаковке "шприц-иголка", для нас решает множество проблем.

Федор Лапий сообщил, что в четверг, 25 марта, в Украину из Китая прибудет 700 тыс. доз вакцины СoronaVac. Всего же Украина заказала 1,9 млн доз.

Как сообщали "Подробности", третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в Бразилии, Индонезии и Турции. Она показала эффективность:

в Турции - 91,25%;

в Индонезии - 65,3%;

в Бразилии - на 100% против тяжелой формы COVID-19, на 78% - при легких случаях.

Общий показатель эффективности составил 50,38%.

Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что после доставки в Украину вакцина от Sinovac пройдет лабораторный контроль.