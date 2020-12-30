Украина купит вакцину от коронавируса производства Sinovac Biotech по 504 гривен за дозу Источник: AFP

Министерство здравоохранения Украины заключило контракт на поставку в максимально короткие сроки вакцины от COVID-19 производства китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщает Офис президента Украина.

Украина закупит 1 913 316 доз по 504 гривны. Договор о поставках в Украину подписан с украинским фармацевтическим предприятием АО "Лекхим", которое является единственным уполномоченным представителем производителя вакцины в Украине.

В первую очередь китайской вакциной будут прививать граждан Украины, которые имеют критический риск инфицирования, а также тех, кто выполняет критические функции в борьбе с пандемией. Прививки будут бесплатными.

Решение о закупке вакцины Sinovac Biotech в количестве 50 млн доз также приняла Турция.

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Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита.

Вакцина Sinovac Biotech от коронавируса (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Проведенные клинические испытания показали эффективность препарата до 97%. Сейчас в Бразилии завершается третья фаза клинических испытаний, промежуточные результаты ожидаются 7 января 2021 года.

Планируется, что в январе разрешение на использование вакцины дадут власти КНР, и в феврале 2021 года она будет представлена для одобрения Всемирной организацией здравоохранения.

По условиям договора, первая партия вакцины в количестве 700 тыс. доз будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или разрешения регуляторными органами США, ЕС, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики или Бразилии.

Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.

Напомним, что в Евросоюзе 27 декабря началась вакцинация населения от коронавируса.

Как сообщали "Подробности", в Бельгии случайно обнародовали документы о стоимости вакцин от коронавируса, закупленных правительством. Самая дешевая вакцина у британской AstraZeneca (1,78 евро), а самая дорогая у Moderna ($18).