CoronaVac - инактивированная вакцина против COVID-19, разработанная китайской биофармацевтической компанией Sinovac Biotech, во время клинических испытаний продемонстрировала "хорошую эффективность" и обеспечивает широкий спектр защиты от различных штаммов коронавирус.

Об этом заявил председатель правления и главный исполнительный директор Sinovac Biotech Инь Вэйдун, передает агенство "Синьхуа".

Третья фаза клинических испытаний вакцины Sinovac проходила в основном в Бразилии, Индонезии и Турции. По словам топ-менеджера фармкомпании, результаты клинических испытаний показали эффективность:

в Турции - 91,25%;

в Индонезии - 65,3%;

в Бразилии - на 100% против тяжелой формы COVID-19, на 78% - при легких случаях.

Ее общий показатель эффективности составил 50,38%.

Разные результаты в разных странах - это абсолютно нормально, ведь клинические испытания зависят от множества факторов. Ожидается, что простым людям вакцина обеспечит лучшую защиту.

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Фармацевт добавил, что все участники клинических испытаний 3-й фазы клинических испытаний в Бразилии были медиками, работающими в условиях высокого риска и подвергающиеся многократным атакам со стороны вируса.

Мы обнаружили, что сыворотка добровольцев, получивших вакцину Sinovac, может нейтрализовать штамм коронавируса, обнаруженный в Великобритании. Мы также изучаем эффективность защиты, которую обеспечивает вакцина против штамма, выявленного в ЮАР, и своевременно поделимся результатами.

Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. Компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа и паротита.

Вакцина Sinovac Biotech от коронавируса (CoronaVac) является инактивированной вакциной, которая выпускается в шприце и хранится при температуре от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Безопасность данной прививки ученые проверили в ходе доклинических испытаний на мышах и обезьянах. В Бразилии на днях завершилась третья фаза клинических испытаний.

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Напомним, что 30 декабря Офис президента сообщил о том, что Украина заказала 1,9 млн доз вакцины от коронавируса у китайской компании Sinovac Biotech. Каждая доза обойдется бюджету в 504 грн, но украинцев будут вакцинировать бесплатно.

Поставка вакцины от Sinovac Biotech будет осуществляться отдельно от механизма COVAX, по которому Украина гарантировано и бесплатно получит 8 млн доз вакцины.