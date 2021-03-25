Носити маски в парках і скверах не обов'язково

Носити маски в парках і скверах не обов'язково, якщо тримати безпечну дистанцію від інших людей. У МОЗі внесли зміни до урядової постанови про заходи безпеки в регіонах "червоної" зони.

Водночас у приміщеннях, підземних переходах та на зупинках транспорту носити маски обов'язково.