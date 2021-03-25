Україна б'є власні рекорди по захворюваності на COVID-19 [ Редактировать ]
Україна б'є власні сумні рекорди. Минулої доби 362 людини померли від ускладнень COVID-19. Нових інфікувань - понад 16,5 тисяч. Ушпиталили майже п'ять тисяч хворих. Найвищі показники захворюваности у Києві, на Одещині, Житомирщині та Львівщині.
Сьогодні до України надійде перша партія китайської вакцини від "Синовак2. Рейс із препаратом має прибути до Борисполя о сьомій вечора. В МОЗі заявили, що в першій партії очікують 200 тисяч доз. І вже за 10 днів після лабораторного контролю розпочнуть вакцинацію.
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