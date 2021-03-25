На Харківщині через брак кисневих точок у лікарнях - пацієнтів возять швидкою за сотню кілометрів, щоб вони подихали концентратом. Чиновники кажуть: кисень є. Та бракує кисневих трас, тож їх зараз прокладають і вдень, і вночі, без вихідних. Коли ж для пацієнтів буде вдосталь всього, з'ясовувала Світлана Шекера.

Цей чоловік приїхав на швидкій разом із дружиною. Їй 68, хворіє сьомий день.

Микола, житель Харкова:

Ну в плохом состоянии дышать тяжело. Мы уже два или три дня так мучаемся. Вызвали скорую, говорят теперь будем ездить на скорой. Сколько, не знаем.

Жінку повезуть до Куп'янської лікарні, а це за 120 кілометрів від Харкова, бо там є вільні ліжка, обладнані потоковим киснем. А в Харкові таких місць уже немає.

Павло Нартов, головний лікар Харківської обласної інфекційної лікарні:

Ну немає вільних ліжок. На ранок було 296 хворих. 4 без кисневих.

В інфекційній лікарні - нині достатньо кисневих концентраторів. Але часто тяжкохворим і це не допомагає.

Павло Нартов, головний лікар Харківської обласної інфекційної лікарні:

До нас зараз надходять хворі, як і раніше, 50 і 70, з тяжкою формою патології. Вони госпіталізують не з першого дня захворювання, а, наприклад на 5 6 7. З вираженою дихальною недостатністю. Тобто вони лікуються вдома, ну напевно багато хворих вони не оцінюють свій стан тяжкий.

Цю кисневу діжку біля інфекційної лікарні заправляють щодня. Кисень є, та кисневих трас і обладнаних точок під'єднання до апарату бракує.

Наталія Попова, волонтерка:

У скорых остаётся единственное решение - это возить пациентов по кругу между больницами в ожидании того, что произойдёт либо выписка, либо летальный исход. Мест нету.

Така ситуація склалася, тому що після відносного затишшя - усі розслабилися, кажуть чиновники. Тепер поспіхом прокладають нові кисневі траси та обладнують точки в стаціонарах. Та це нешвидка справа. Нова реанімація на 18 місць в інфекційці у кращому разі буде готова лише за місяць.

Дмитро Cаприкін, начальник будівельної дільниці:

Где-то конец апреля - начало мая уже будем выходить в чистую. Уже где-то будем заканчивать. Работы ведутся и суббота, и воскресенье без выходных и до позднего вечера.

У міських лікарнях планують встановити 180 нових ковідних ліжок. Та для цього потрібні й нові медичні бригади. А це щонайменше двісті додаткових лікарів.

Світлана Горбунова-Рубан, заступник міського голови Харкова:

Я вже зверталася до харків'ян, які мають медичну освіту. Якщо є бажання попрацювати в наших бригадах, будь ласка. Ми вас чекаємо. Мається на увазі анестезіологи, терапевти, кардіологи, медичні сестри і молодші медичні сестри. Ну оплату ви знаєте, вона має там серйозні доплати.

Знайти медиків, підписати угоди на оплату з Національною службою здоров'я та обладнати кисневі точки на все це потрібен час. Проте наразі його немає. Бо кількість тяжкохворих у Харкові зростає щодня.