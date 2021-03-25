Заблокований Суецький канал не можуть звільнити від контейнеровоза [ Редактировать ]
Блокада Суецького каналу - надовго. Гігантський контейнеровоз, який напередодні під силою вітру сів на мілину майже впоперек морського шляху, досі не можуть зсунути з місця.
Торгові судна стоять по обидва боки, за приблизними підрахунками, там простоюють півтора мільйона барелів нафти. За даними "Ґардіан", якщо рух не відновлять найближчими днями, ціни на чорне золото можуть підскочити.
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