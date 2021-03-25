Білл Ґейтс назвав дату майбутньої перемоги над коронавірусом [ Редактировать ]
Спрогнозував пандемію тепер прогнозує її кінець. Білл Ґейтс вважає, що людство впорається з коронавірусом до кінця наступного року. І сприятиме цьому вакцинація. Засновник "Майкрософт" дав інтерв'ю польським медіа.
Він вважає, що наприкінці 2022 світ може повернутися до звичного життя. До слова, минулого місяця Гейтс випустив книгу, в якій попереджає людей про небезпеку кліматичного лиха через викиди вуглецю.
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