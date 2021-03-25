Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском [ Редактировать ]
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з Папою Римським Франциском. У Ватикані обговорювали двосторонні відносини Києва та Святого престолу, діяльність Католицької церкви в Україні, охорону здоров'я та ситуацію на Донбасі.
На згадку обмінялися подарунками. На фото із зустрічі усі учасники без масок. Відомо, що на початку року Понтифік вакцинувався проти коронавірусу.
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