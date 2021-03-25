Папа Римський урізав зарплати духовенству [ Редактировать ]
І стало відомо, що Папа Римський урізав зарплати духовенству, щоб зберегти робочі місця для дрібних службовців. Від першого квітня найвищі посадовці в Католицькій церкві отримуватимуть на 500 євро менше. Заощаджені кошти перерахують на виплати поліції, охоронцям і прибиральникам у Ватикані.
Програма буде чинною до 2023 року. Так Святий престол хоче збалансувати збитки від пандемії. Найбільше по бюджету Ватикану вдарило закриття музеїв на період карантину.
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