І стало відомо, що Папа Римський урізав зарплати духовенству, щоб зберегти робочі місця для дрібних службовців. Від першого квітня найвищі посадовці в Католицькій церкві отримуватимуть на 500 євро менше. Заощаджені кошти перерахують на виплати поліції, охоронцям і прибиральникам у Ватикані.

Програма буде чинною до 2023 року. Так Святий престол хоче збалансувати збитки від пандемії. Найбільше по бюджету Ватикану вдарило закриття музеїв на період карантину.