А от як люди у вже червоних областях дотримуються обмежень - наші кореспонденти перевіряють щодня. Сьогодні - Христина Гашенко проінспектувала Львівщину. Регіон, який на піку захворюваності на COVID-19.

Що там відбувається? Дивіться в репортажі.

Школи та непродовольчі ринки під замком, ресторани та кав'ярні лише на виніс. У середмісті туристи в захисних масках, до кафе шикуються черги. Обмеження почали діяти і для громадського транспорту.

Доброго дня, патрульна поліція міста Львова, водій, дотримуйтесь карантину, щоб всі сидячі місця масочний режим, дякую.

Втім, вимог дотримуються не всі водії. Частина маршруток переповнена.

Степан, водій маршрутки:

- Самі заходять, я сварусь, я сварусь. Ну я не можу так. Я їх не тягну, самі заходять, самі повинні розуміти, що не можна перегружати той во. -Але вас можуть оштрафувати? - Я розумію.

Але ж їхати треба, тож змушені сідати в переповнені маршрутки, пояснюють пасажири.

Ольга, пасажирка маршрутки:

Я 2 години добираюся, там де мені потрібно добратися із зовсім іншим транспортом ніж зазвичай, тому що так я розумію що це є правильно, але тоді потрібно більше транспорту.

Багатьом львів'янам доводиться годинами чекати в черзі.

Наталія, жителька Львова:

За той час напевно проїхало штук п'ять маршруток, але сісти у них нереально. Ну фактично нічого не закрили, люди їздять на роботу, то потрібно якось добратися чи туди чи назад.

Обмеження в громадському транспорті не влаштовують і самих водіїв. Дехто готовий на час жорсткого карантину піти у відпустку.

Андрій, водій автобуса:

Треба мені брати отпуск за свій рахунок бо то не робота, а одна нервова робота. Тому що люди не слухають, заходять лишні, кажуть, що ви не хочете брати, тому, що ми по посвідченню і все, і не докажеш людині.

Поліцейські нагадують водіям і про те, що маска має бути надіта правильно. Та кермувальники свого обурення не приховують.

- Вас буде притягнуто до адмінвідповідальності за статтею 44, дріб 3 час 6. - За що, за то що маска сповзла? - Так, за то . І все? - Просто водій, нащо ви так агресивно реагуєте, можна було просто, я б обмежився простим зауваженням і все. - А якби не агресивно то ви б мені знижку дали?!.

Зупиняють правоохоронці і перехожих на вулиці.

- А чому ви без маски? - Тому що біля мене на півтора метра нікого немає, а це стосується громадських місць. - Так ви зараз знаходиться в громадському місці. - Але навколо мене немає півтора метра нікого.

За відсутність масок на обличчі правоохоронці склали до десяти протоколів. Штрафували лише тих, хто категорично відмовлявся їх надівати.