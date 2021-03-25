Девочку правоохранители пригласили к себе, где поблагодарили за проявленную смелость/ фото:ZMINA

Во Львове 11-летняя школьница смогла самостоятельно задержать мужчину, который пытался украсть у нее мобильный телефон.

Девочка шла по улице, когда к ней подбежал мужчина и попытался вырвать у нее из рук ее смартфон, однако та, будучи не из робкого десятка, бросилась бежать за грабителем.

Школьница проходила мимо остановки общественного транспорта на улице Джорджа Вашингтона во Львове, когда к ней сзади подошел неизвестный мужчина, вырвал из рук мобильный телефон, толкнул в спину, в результате чего она упала на землю, и бросился бежать.

Отмечается, что в результате погони школьнице вместе с неравнодушным прохожим удалось задержать злоумышленника и передать его полицейским. Вором-неудачником оказался 36-летний местный житель, ему грозит тюремное заключение, сроком до 6 лет. А девочку правоохранители пригласили к себе, где поблагодарили за проявленную смелость и вручили подарок в виде мягкой игрушки.

Ребенок самостоятельно задержал грабителя/ фото: Нацполиция

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Кроме того, в Киеве пытались изнасиловать в подъезде 11-летнюю девочку. в этот момент кто-то зашел в парадное и спугнул насильника. Девочка успела забежать домой и рассказала о нападении родителям.

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