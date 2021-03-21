Разделся перед девочкой на качелях: в Киеве задержали узбекистанца [ Редактировать ]
В Киеве правоохранители 20 марта задержали в Святошинском районе мужчину, который совершал развратные действия в отношении ребенка.
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.
"В субботу на спецлинию "102" позвонил местный житель, который сообщил, что у детской площадки на улице Червонозаводской неизвестный мужчина обнажил свой половой орган и показывал его девочке, которая каталась на качелях", – говорится в сообщении.
Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался житель Киева 1988 года рождения, уроженец Узбекистана.
Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.
Меру пресечения для злоумышленника пока не избрали.
Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.
"Подробности" также писали, что в Сумской области задержали родных братьев, которые несколько лет насиловали девочку-инвалида - дочь одного из них.
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