Фото: в Киеве задержали мужчину за развратные действия

В Киеве правоохранители 20 марта задержали в Святошинском районе мужчину, который совершал развратные действия в отношении ребенка.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба киевской прокуратуры.

"В субботу на спецлинию "102" позвонил местный житель, который сообщил, что у детской площадки на улице Червонозаводской неизвестный мужчина обнажил свой половой орган и показывал его девочке, которая каталась на качелях", – говорится в сообщении.

Полицейские задержали злоумышленника на месте происшествия. Им оказался житель Киева 1988 года рождения, уроженец Узбекистана.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 156 (развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы.

Меру пресечения для злоумышленника пока не избрали.

Напомним, что 5 марта в Киеве задержали педофила, который пытался изнасиловать в подъезде 10-летнюю девочку. Им оказался заместитель директора по хозяйственной части одной из школ Киева.

"Подробности" также писали, что в Сумской области задержали родных братьев, которые несколько лет насиловали девочку-инвалида - дочь одного из них.

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