Наталія Королевська прокоментувала рівень безробіття в Україні [ Редактировать ]
Над програмою зайнятості населення працювали сьогодні на Донеччині. Для цього навіть скликали термінове засідання військово-цивільної адміністрації. Таку невідкладність пояснили свіжою статистикою Держстату.
За даними відомства, рівень безробіття в країні вже перевищив 10 відсотків. А це лише офіційно два мільйони громадян.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Здесь особая ситуация. Люди уезжают работать. В то же время, во многих населенных пунктах тотальная безработица, долги по зп, отсутствие кредитных линий. По этому мы инициируем, чтобы был рассмотрен вопрос предоставления економического пакета стимулов для предприятий и людей, которые здесь работают. Чтобы они увидели реальную заботу о себе со стороны государства.
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