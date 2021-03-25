Над програмою зайнятості населення працювали сьогодні на Донеччині. Для цього навіть скликали термінове засідання військово-цивільної адміністрації. Таку невідкладність пояснили свіжою статистикою Держстату.

За даними відомства, рівень безробіття в країні вже перевищив 10 відсотків. А це лише офіційно два мільйони громадян.

Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Здесь особая ситуация. Люди уезжают работать. В то же время, во многих населенных пунктах тотальная безработица, долги по зп, отсутствие кредитных линий. По этому мы инициируем, чтобы был рассмотрен вопрос предоставления економического пакета стимулов для предприятий и людей, которые здесь работают. Чтобы они увидели реальную заботу о себе со стороны государства.