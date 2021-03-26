Было ужесточено наказание за производство и распространение детский порнографии/ фото: Rg.ru

В Германии было ужесточено наказание за сексуальное насилие над детьми вплоть до тюремного срока. Законопроект был принят бундестагом.

Нововведения в закон по борьбе с сексуальным насилием над несовершеннолетними был предложен Христианско-демократическим, Христианско-социальным союзами и Социал-демократической партией Германии. Теперь насильник может "сесть" в исправительное учреждение не менее, чем на год.

Отмечается, что также было ужесточено наказание за производство и распространение детский порнографии. Таким образом, правоохранители и прокуратура получили полномочия доступа к телефонной связи и интернет-переписке подозреваемых. Известно, что во время пандемии коронавируса сильно выросло количество преступлений связанных именно с насилием над детьми.

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Тем временем в Украине намерены усилить ответственность за домашнее насилие. Стало известно о том, что Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

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