В Германии ужесточили ответственность за насилие над детьми [ Редактировать ]
В Германии было ужесточено наказание за сексуальное насилие над детьми вплоть до тюремного срока. Законопроект был принят бундестагом.
Нововведения в закон по борьбе с сексуальным насилием над несовершеннолетними был предложен Христианско-демократическим, Христианско-социальным союзами и Социал-демократической партией Германии. Теперь насильник может "сесть" в исправительное учреждение не менее, чем на год.
Отмечается, что также было ужесточено наказание за производство и распространение детский порнографии. Таким образом, правоохранители и прокуратура получили полномочия доступа к телефонной связи и интернет-переписке подозреваемых. Известно, что во время пандемии коронавируса сильно выросло количество преступлений связанных именно с насилием над детьми.
Читайте также, ВОЗ обнародовала жуткую статистику по насилию над женщинами. Каждая третья женщина в мире подверглась физическому или же сексуальному насилию со стороны представителей мужской половины человечества, цифра остается одинаковой в течении 10 лет.
Тем временем в Украине намерены усилить ответственность за домашнее насилие. Стало известно о том, что Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.
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