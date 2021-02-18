В четверг, 18 февраля, Верховная Рада ужесточила наказание за сексуальную эксплуатацию детей. Народные депутаты приняли во втором чтении соответствующий законопроект.

За документ проголосовали 322 парламентария.

Совершение совершеннолетним действий сексуального характера, связанных с вагинальным, анальным или оральным проникновением в тело человека, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, с использованием гениталий, другого органа или части тела или какого-либо предмета, наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Более жесткое наказание предусмотрено, если такие действия совершили близкие родственники или члены семьи, лицо, на которое возложены обязанности по воспитанию потерпевшего ребенка или забота о нем, или если они сочетались с предоставлением денежного или иного вознаграждения потерпевшему ребенку или с обещанием такого вознаграждения, или если они повлекли бесплодие или другие тяжелые последствия.

Это будут наказывать тюрьмой на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

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