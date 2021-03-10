Злодеяниями занимались как близкие партнеры, так и совершенно посторонние люди/ фото: Getty Images

Каждая третья женщина в мире подверглась физическому или же сексуальному насилию со стороны представителей мужской половины человечества.

Злодеяниями занимались как близкие партнеры, так и совершенно посторонние люди. Таким образом, цифра остается одинаковой в течении 10 лет. Также со стороны близкого мужчины подвергалась насилию одна из четырех женщин в возрасте 15-24 лет, которые находились в отношениях.

Насилие против женщин ... усиливается пандемией COVID-19. Но в отличие от коронавируса, его нельзя остановить вакциной. Мы можем бороться с этим только глубоко укоренившимися и устойчивыми усилиями - правительств, общин и отдельных людей.

Отмечается, что согласно данным ВОЗ, страны с самой высокой распространенностью включают Кирибати, Фиджи, Папуа-Новую Гвинею, Бангладеш, Демократическую Республику Конго и Афганистан. В случае если Вы или ваша семья подвергается домашнему насилию следует обращаться либо в Национальную полицию по телефону 102, либо на правительственную горячую линию для пострадавших от домашнего насилия: 15-47.

Читайте также, в Украине за первые шесть месяцев 2020 года правоохранители получили почти в два раза больше сообщений о домашнем насилии, чем это было в прошлом году. Такое заявление сделал глава государства Владимир Зеленский в ходе встречи с представителями международных организаций.

Кроме того, в Украине намерены усилить ответственность за домашнее насилие. Стало известно о том, что Верховная Рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.