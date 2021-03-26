"Запрещают спать с мамой": 8-летняя Милана Маханец пожаловалась на соцслужбу [ Редактировать ]
Уже вторую неделю в сети обсуждают громкий скандал. Модель из Киева Милана Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашой Паем. Несмотря на то, что девочке всего 8 лет, она показывает в сторис недетские поцелуи и объятия.
Позже 8-летняя украинка Милана Маханец пожаловалась на социальные службы. По ее словам, сотрудники соцслужб приходят к ней домой и "запрещают спать с мамой в одной кровати". Об этом юная модель и блогер сообщила в Instagram-stories.
Девочка считает, что миссия таких органов "помогать, а не мешать жить".
"Где были социальные службы, когда я в пять лет спала с мамой на полу и у нас не было денег хоть на одну кровать? Помогать надо было раньше… Забирать у меня любимых людей - это не помощь", - сказала Милана.
Также девочка отметила, что родители Паши Пая запретили им общаться. По словам юной модели, она не знает, навсегда ли это или временно.
Ранее мама 8-летней Миланы впервые прокомментировала скандал вокруг "отношений" своего ребенка с 13-летним блогером.
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Мать девочки Дарья дала первый комментарий и отметила, что ничего противозаконного не совершила
Модель из Киева Милана Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашой Паем
При этом разрешение или запрет на вакцинацию должен дать врач