"Дети вместе не спят": мама 8-летней Миланы прокомментировала отношения дочери [ Редактировать ]
Уже несколько дней в сети разгорается громкий скандал. Модель из Киева Милана Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашой Паем. Несмотря на то, что девочке всего 8 лет, она показывает в сторис недетские поцелуи и объятия.
По словам юзеров соцсети, мама девочки разрешает дочери "устраивать личную жизнь" и даже публикует фотографии "пары".
Мать девочки Дарья дала первый комментарий и отметила, что ничего противозаконного не совершила.
"Мне есть, что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".
По словам Дарьи, ее дочь активно занимается блогерством.
"Она - блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", - говорит Дарья.
Кроме того, Дарья рассказала, что дети не живут отдельно.
"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали".
Как стало известно, Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе. А вот как разворачивался скандал.
Ранее мы писали, что в школе в Ирпине разгорелся скандал. Учитель физкультуры устраивал между учениками бои.
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