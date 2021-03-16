Уже несколько дней в сети разгорается громкий скандал. Модель из Киева Милана Маханец начала встречаться с 13-летним блогером Пашой Паем. Несмотря на то, что девочке всего 8 лет, она показывает в сторис недетские поцелуи и объятия.

По словам юзеров соцсети, мама девочки разрешает дочери "устраивать личную жизнь" и даже публикует фотографии "пары".

Мать девочки Дарья дала первый комментарий и отметила, что ничего противозаконного не совершила.

"Мне есть, что ответить недоброжелателям. Например, сегодня мы дали показания полиции в Ирпене. Свою позицию мы будем отстаивать и далее. Докажем, что ничего незаконного не совершено. Кроме того, в дальнейшем будем обращаться в киберполицию для того, чтобы были предприняты меры в отношении тех, кто публиковал негативную и неподтвержденную информацию".

По словам Дарьи, ее дочь активно занимается блогерством.

"Она - блогер-миллионник, занимается моделлингом. К ее жизни есть большой интерес", - говорит Дарья.

Кроме того, Дарья рассказала, что дети не живут отдельно.

"Это очень искаженная информация. Ребенок в своей сторис отметила, что она едет на ночевку к Паше. Это был семейный визит. То есть, я вместе с Миланой приехали в гости к семье, с которой мы дружим. Не она куда-то переехала, а мы вместе с ней поехали".

Как стало известно, Дарья будет добиваться того, чтобы дело было закрыто на досудебном этапе. А вот как разворачивался скандал.

Ранее мы писали, что в школе в Ирпине разгорелся скандал. Учитель физкультуры устраивал между учениками бои.