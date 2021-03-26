В пятницу, 26 марта, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. В результате катастрофы погибли десятки человек. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

Так, среди жертв столкновения нет граждан Украины.

По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг.

В результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.

Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.