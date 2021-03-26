Авария в Египте: в МИД заявили об украинцах среди жертв [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, два поезда столкнулись в городе Тахта в египетской провинции Сохаг. В результате катастрофы погибли десятки человек. Об этом в Twitter сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
Так, среди жертв столкновения нет граждан Украины.
По информации египетских властей, граждан Украины нет среди пострадавших в результате столкновения пассажирских поездов в провинции Сохаг.
В результате аварии полностью заблокировано движение железной дорогой на южном направлении.
Ранее мы писали, что в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. В результате ДТП погибли 16-летние водитель и пассажир Opel Astra. Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус с украинцами попал в ДТП
В ночь на понедельник, 22 марта, в Польше на территории Подкарпатского воеводства, автобус попал в ДТП.
В ночь на понедельник, 15 марта, в Киеве произошло смертельное ДТП
Тіла п'ятьох українців, які загинули внаслідок ДТП у Польщі, вивезли в Україну, - про це повідомив генеральний консул України в Любліні Василь Павлюк
В пятницу, 26 марта, глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук отреагировал на обострение на Донбассе