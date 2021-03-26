Кинокомпания Warner Bros. Pictures выложила в сеть первый трейлер суперзлодейского фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" (The Suicide Squad).

Фантастический боевик "Отряд самоубийц: Миссия навылет" - это сиквел фильма 2016 года студии

Warner Bros. Pictures. В основе сюжета - приключения команды анти-супергероев из вселенной DC Comics. Они содержатся в тюрьме Белль Рив - для преступников со сверхспособностями. Во второй части они отправятся на остров Корто Мальтезе за полковником Флагом.

В фильме появятся как знакомые зрителю персонажи, так и новые. В фильме снимались Марго Роби (Харли Квин), Идрис Эльба (Кровоспорт), Майкл Рукер (Савант), Флула Борг (Джавелин), Джон Сина (Миротворец).

Режиссер - Джеймс Ганн, автор кинофраншизы "Стражи Галактики", основанную на комиксах Marvel.

Трейлер на английском.

Премьера фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет" в Украине состоится 5 августа. В 2021 году Warner Bros. будет выпускать все свои фильмы одновременно в кинотеатрах, и на стриминговом сервисе HBO Max.

Ранее сообщалось, что Сильвестр Сталлоне исполнит одну из ролей в новом "Отряде самоубийц".