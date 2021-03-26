Зеленський привітав Нацгвардію із днем створення [ Редактировать ]
Національна гвардія України відзначає сьому річницю створення. Президент оприлюднив відео, в якому подякував правоохоронцям та ветеранам Нацгвардії за захист українського народу. Володимир Зеленський каже - нацгвардійці стали невід'ємною частиною оборони країни.
Володимир Зеленський, президент України:
Ваша історія нерозривно пов'язана з історією боротьби українського народу за власну незалежність, за нашу територіальну цілісність. У критичний для нас момент, формування об'єднало у своїх лавах військових правоохоронців та добровольців-патріотів. З перших днів російської агресії ви були у вирі подій, які вирішували долю України. У травні 2014 року відбулося перше пряме зіткнення з проросійськими найманцями на околицях Слов'янська. Завдяки вашій участі, стійкості та мужності - вдалося зупинити розповсюдження Україною сумнозвісного "вірусу сепаратизму".
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