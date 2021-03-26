чоловіків підозрюють у створенні приватної озброєної армії на Київщині

У справі про створення приватної армії відбулося судове слухання. Двом підозрюваним - екс-нардепу Семену Семенченку та агенту НАБУ Євгену Шевченку оголосили підозру.

Суд відправив чоловіків у СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі п'ять мільйонів гривень. У разі не внесення застави - під вартою підозрювані перебуватимуть до 24 травня.

Нагадаю, чоловіків підозрюють у створенні приватної озброєної армії на Київщині, до складу якої входили більше ніж 150 людей.