Справа про приватну армію: Семенченку та Шевченку оголосили підозру [ Редактировать ]
У справі про створення приватної армії відбулося судове слухання. Двом підозрюваним - екс-нардепу Семену Семенченку та агенту НАБУ Євгену Шевченку оголосили підозру.
Суд відправив чоловіків у СІЗО з можливістю вийти під заставу в розмірі п'ять мільйонів гривень. У разі не внесення застави - під вартою підозрювані перебуватимуть до 24 травня.
Нагадаю, чоловіків підозрюють у створенні приватної озброєної армії на Київщині, до складу якої входили більше ніж 150 людей.
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