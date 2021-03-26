Затор вартістю в 400 мільйонів доларів щогодини! Саме стільки збитків зазнає світова економіка через заблокований Суецький канал. Його перекрив контейнеровоз Евер Гівен.

Нині там черга з понад півтори сотні суден. Рух товарів зупинився. Суховантажі очікують на розблокування руху. Робота триває і вдень, і вночі. Влада Єгипту зазначає - на звільнення шляху може піти від кількох днів до кількох тижнів. А тим часом ціни на нафту вже зросли на два відсотки.

Нагадаю, два дні тому контейнеровоз "Евер Гівен" заблокував Суецький канал в Єгипті. Він сів на мілину через сильний вітер. Через Суецький канал проходить 12 відсотків світового судноплавного трафіку він сполучає Європу та Азією.