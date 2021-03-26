Затор у Суецькому каналі вдарив по світовій економіці [ Редактировать ]
Затор вартістю в 400 мільйонів доларів щогодини! Саме стільки збитків зазнає світова економіка через заблокований Суецький канал. Його перекрив контейнеровоз Евер Гівен.
Нині там черга з понад півтори сотні суден. Рух товарів зупинився. Суховантажі очікують на розблокування руху. Робота триває і вдень, і вночі. Влада Єгипту зазначає - на звільнення шляху може піти від кількох днів до кількох тижнів. А тим часом ціни на нафту вже зросли на два відсотки.
Нагадаю, два дні тому контейнеровоз "Евер Гівен" заблокував Суецький канал в Єгипті. Він сів на мілину через сильний вітер. Через Суецький канал проходить 12 відсотків світового судноплавного трафіку він сполучає Європу та Азією.
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Нагадаю, дві дні тому контейнеровоз Ever Given заблокував Суецький канал у Єгипті. Він сів на мілину внаслідок сильних поривів вітру. Через Суецький канал проходить 12 відсотків світового судноплавного трафіку - він сполучає Європу з Азією
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