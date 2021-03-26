Чергові карантинні компенсації. В уряді говорять про ще одну виплату у розмірі вісім тисяч гривень. Проте цього разу суми має бути дві - компенсують збитки ще й місцеві бюджети. Скільки отримають підприємці? і Хто матиме право на виплати? Розкаже Лариса Зубенко.

Компенсація серія друга. Уряд знову обіцяє підприємцям та найманим працівникам "карантинні" виплати. І знову по вісім тисяч гривень. Як і торік у грудні. Оформити все можна буде, зокрема, через додаток "Дія".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

На доручення президента України Володимира Зеленського буде запроваджено грошові виплати та підтрмку по аналогії з тією, яку люди отримували взимку. Зокрема розроблено комплекс заходів по підтримці людей та бізнесу, які будуть реалізовані у співпраці з органами місцевого самоврядування.

А це значить, що до "урядових" восьми тисяч гривень місцева влада може докинути й свої виплати. І цим - збільшити розмір допомоги. Та чи вистачить на це грошей на місцях?

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Якщо порівняти величину місцевих бюджетів і центрального бюджету, то доходи державного бюджету більші в три рази, державний бюджет має право бути дефіцитним, цей дефіцит перекривається запозиченнями, місцеві бюджети не можуть бути дефіцитними. Що це означає на практиці? це означає, що кожна копійка місцевих бюджетів розписана під конкретні програми.

Та звідки будуть брати гроші у державному бюджеті обіцяні на вісім тисяч допомоги - теж питання. Бог через пандемію скарбниця теж спорожніла. І хоча обіцяні виплати - це все одно краще, аніж взагалі нічого та підприємцям збитки навряд чи покриють.

Олег Пендзін, економічний експерт:

Ні в кого немає ілюзій, що тими вісьмома тисячами можна врятувати бізнес. тільки київські ресторатори заявили, що таке непідготовлене миттєве об'явлення червоної зони і такого локдауну київського тільки по них привело до збитку до 100 млн грн.

На компенсацію, за задумом міністрів, матимуть право лише ті, хто працюють Офіційно і сплачують єдиний соціальний внесок. І в кого зарплата Не більше 30 тисяч гривень. А ще на гроші можуть розраховувати бізнесмени з Червоних зон. І це ще не всі підводні камені документа:

Тетяна Острікова, економічний експерт:

Це одноразова виплата, тобто це виплата за весь карантинний період 2021 року. Друге - там зазначають, що це тільки у разі введення обмежувальних заходів на певній території, а якщо буде введено карантин на території всієї України, то виходить так, що не будуть виплати підприємцям виплачуватися. Якщо звернути увагу на поради міжнародних організацій вони кажуть про те, що необхідно підтримувати не лише тих, хто офіційно працевлаштований, а й найбідніші верстви населення, які працюють неофіційно.

Та поки все це лише проект. Ухвалити його мають народні депутати. Обіцяють зробити це вже у вівторок - на позачерговому засіданні парламенту.