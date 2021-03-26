Тракторами проти поліції. У французькому місті Клермон-Ферран масові сутички фермерів із силовиками. Селяни вимагають підвищити ціни на їхню продукцію, щоб не працювати собі у збиток. Спочатку мітинг був мирним. А після того, як люди не погодилися розійтися, почалося протистояння.

Фермери за допомогою тракторів влаштували безлад на вулицях, а поліція у відповідь застосувала сльозогінний газ і димові гранати.