На стихійне сміттєзвалище перетворюється й київська річка Либідь. Уже близько дев'яти років вона вбирає в себе... шприци, пластикові пляшки, пакети та будівельні відходи з усієї околиці. Чому так сталося та чи вирішують проблему - питала Марія Кагал.

Річка, яка за легендою утворилася зі сліз княжни Либеді, раніше була повноводною та судноплавною. А нині перетворилася на забруднений колектор.

В такому стані нині знаходиться один з притоків Либіді. Пакети, пляшки, бляшанки та інші побутові відходи. Більшість з них розкладатимуться сотні років. і ймовірно проживуть тут довше, ніж сама річка.

Активіст Артем живе зовсім поруч. Пригадує ще ті часи, коли притока була чистою та широкою.

Артем, активіст:

Очень давно на самом деле уже с 2012 года точно такое уже есть. Если раньше хотя бы хоть как-то убирали, то сейчас уже как-то на это подзабили. Банально бутылки пластиковые, которые разлагаются от 400 лет. Обувь кожаная, которая здесь лежит, тоже от 40 до 50 лет. Там лежит пенопласт, который вообще не разлагается.

Активісти занепокоєні, адже ця вода стікає в річку Либідь, а далі - в Дніпро.

Віктор Ляховенко, голова ГО "Бюро боротьби з екологічними злочинами":

Данная вода протекает через весь этот мусор можно сказать впитывает все негативные вещества, такие как там тяжелые металлы, разные химические элементы, которые негативно в дальнейшем влияют на организм человека. Подобная вода, насыщенная тяжелыми металлами, там фосфатами, также производит негативное влияние на землю.

Активісти вважають: влада має якось відреагувати. І вона відреагувала. Уже сьогодні нам на прямому зв'язку показали, як цю ж територію прибирає бригада комунального підприємства. Хоча, кажуть, у них на балансі лише 45 відсотків водойм Києва - і ця притока до них не входить. Тож очищенням весь цей час мала опікуватися районна адміністрація та інші місцеві балансоутримувачі.

Костянтин Пігуля, заступник директора з утримання прибережної інфраструктури КП "Плесо":

Після осінньо-зимового періоду дуже там багато ви бачили сміття, але є там також дуже багато балансоутримувачів прилеглих територій і ми часто стикаємося - прилеглі території Укрзалізниці, бачили, це от вона вся там замічена і це сміття не кидали люди у річку, воно з залізниці потрапило у цей струмок, а також потрапляє у нас у Либідь.

А от сама Либідь справді на балансі "Плесо". Там заявлять: уже розробили проєкт ревіталізації і до 2025 року планують відновити водотоки колись величної річки Києва.