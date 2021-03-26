Зеленский отправил на Донбасс начальника Генштаба [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский отправил начальника Генерального штаба Украины Сергея Корнийчука на Донбасс. Об этом Зеленский заявил в своем Telegram-канале.
Такое поручение глава государства дал после обострения ситуации на Донбассе.
По словам главы государства, начальник Генштаба уже вылетел в зону проведения Операции Объединенных сил.
По моему поручению начальник Генерального штаба Украины немедленно вылетел на место происшествия для всестороннего выяснения всех обстоятельств дела.
Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".
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