Лица, назначенные в КСУ Януковичем, могут отправляться на заслуженный отдых, - Зеленский [ Редактировать ]
Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить указы о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина является результатом аудита указов бывшего президента Виктора Януковича.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.
Отмечается, что соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.
"Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил Зеленский.
Президент также отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".
Ранее сообщалось, что Зеленский заявил об эскалации на Донбассе.
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