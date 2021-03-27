Решение президента Украины Владимира Зеленского отменить указы о назначении судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина является результатом аудита указов бывшего президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

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Отмечается, что соответствующий аудит был проведен во исполнение решения Совета национальной безопасности и обороны.

"Сегодня есть первые результаты. Речь о двух указах Януковича - от 14 мая и 17 сентября 2013 года о назначении судьями Конституционного суда Украины Тупицкого Александра Николаевича и Касминина Александра Владимировича. Оба этих указа мной отменены. Указанные лица могут отправляться на заслуженный отдых", - заявил Зеленский.

Президент также отметил, что если на каких-то неделях не происходят заседания СНБО, это не означает, что "лица, которые в течение долгих лет вредили государственным интересам Украины, могут расслабиться и спать спокойно".

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил об эскалации на Донбассе.

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