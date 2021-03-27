Зеленский отменил указ о назначении Тупицкого судьей КСУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, который был подписан бывшим президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая 2013 года.
Соответствующий указ Зеленского опубликован на сайте Офиса президента в субботу, 27 марта. Он вступает в силу со дня его опубликования.
Также президент отменил указ от 17 сентября 2013 года о назначении еще одного судьи КСУ - Александра Касминина.
В указе Зеленский пояснил, что такое решение принято из-за того, что "отдельные судьи Конституционного суда Украины, назначенные Виктором Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу государственной независимости и национальной безопасности Украины".
Ранее сообщалось, что Зеленский продлил отстранение Тупицкого от должности главы КСУ.
Также мы писали о том, что ГБР возбудило уголовное дело в отношении главы Конституционного суда Александа Тупицкого по факту совершения самоуправства.
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