Встреча Зеленского и Путина: Арестович сделал заявление [ Редактировать ]
В пятницу, 26 марта, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление и сказал о том, что не исключает прямого контакта президентов Украины и России. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным планируется.
Насколько я знаю, такие планы есть (о разговоре президентов - ред.).
В то же время Арестович добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата по поводу сегодняшнего обострения на Донбассе.
Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу.
Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.
Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В понедельник, 22 марта, президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект
Во вторник, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
В пятницу, 26 марта, экс-народного депутат и командира батальона "Донбасс" Семена Семенченко, которого СБУ обвиняет в создании "частной военной компании", отправили под стражу
В четверг, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны
В четверг, 25 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях"