В пятницу, 26 марта, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление и сказал о том, что не исключает прямого контакта президентов Украины и России. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

По его словам, разговор Владимира Зеленского с Владимиром Путиным планируется.

Насколько я знаю, такие планы есть (о разговоре президентов - ред.).

В то же время Арестович добавил, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак сейчас ведет переговоры с представителями нормандского формата по поводу сегодняшнего обострения на Донбассе.

Сейчас идут интенсивные консультации по этому поводу.

Напомним, что в пятницу, 26 марта, четверо украинских военных погибли и двое получили ранения в результате обстрела боевиками позиций ВСУ возле населенного пункта Шумы.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук сделал заявление об обострении на Донбассе. Он считает, что "Россия не остановится".

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