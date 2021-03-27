26 марта Microsoft провела презентацию, посвященную играм на приставке Xbox. Одним из показанных проектов был долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2 от украинской студии GSC Game World. Видеоигру разрабатывают при поддержке Microsoft уже несколько лет и студия по крупицам выдает информацию о своем проекте, сохраняя интригу и повышая градус ожидания.

На опубликованном видео, разработчики продемонстрировали несколько новых особенностей S.T.A.L.K.E.R. 2. Так были показаны новые модели персонажей из фракций "Долг" и "Свобода". Также создатели намекнули, что в игре будет больше противоборствующих сторон, которые ранее не встречались в предыдущих играх серии.

Самым интересным нововведением стала кастомизация собственного игрового персонажа, например, можно изменить зубы собственному аватару, например, заменив их вставными золотыми или вовсе выбить их. Кстати, демонстрировалось это на лице, сильно похожем на актера Владислава Котлярского.

Помимо изменения внешнего вида персонажу, S.T.A.L.K.E.R. 2 позволит игрокам улучшать и менять вид стрелкового оружия: увеличивать магазин, удлинять ствол, навешивать дополнительные подвесы, ставить коллиматорный или снайперский прицелы. Арсенал обещает быть огромным.

Напомним, что в S.T.A.L.K.E.R. 2 обещают открытый мир с обновленной версией интеллектуальной системы A-Life.

Если верить разработчикам, то Зона будет жить сама по себе без малейшего вмешательства игрока. В лучших традициях серии сюжет сделают ветвистым, а к многочисленным концовкам позволят добраться разными способами.

Игра ожидается в конце 2021 года на ПК и Xbox Series X/S, но многие сомневаются, что все случится вовремя, к тому же официальных заявлений о дате пока не было.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Sony представила контроллеры нового поколения для PlayStation 5. Также напомним, что Microsoft приобрела Bethesda, в результате чего PlayStation лишится популярных игр.