Microsoft официально объявила о завершении приобретения компании ZeniMax Media, в которую входят знаменитые студии Bethesda, id Software, Arkane Studios, Tango Gameworks, MachineGames, ZeniMax Online Studios, Alpha Dog Games и Roundhouse Studios.

Сделка стоимостью 7,5 миллиардов долларов была одобрена как Европейским Союзом, так и регулирующими органами Соединенных Штатов Америки.

На днях на сайте Еврокомиссии также появилось сообщение о решении по делу о слиянии, что, по сути, не является возражением. Комиссия по ценным бумагам и биржам США также опубликовала уведомление о вступлении в силу сделки Microsoft в документе SEC 424B3, который является поправкой к регистрации. В этом документе четко указан регистрационный сбор в размере 7,5 миллиардов долларов.

В честь покупки Microsoft компания Bethesda выпустила специальное видео, в котором показана история студии, ее громкие проекты, взлеты и падения, а также вход в новое будущее. Студия, которая подарила миру The Elder Scrolls V: Skyrim, Fallout 3 и 4, называет это слияние с корпорацией новым этапом в развитии.

После завершения слияния Microsoft и Bethesda, глава бренда Xbox Фил Спенсер прояснил, будут ли будущие игры эксклюзивными для платформы Xbox или нет.

В новом сообщении в блоге на официальном сайте Xbox Wire Фил Спенсер подтвердил позицию компании об "эксклюзивности некоторых проектов" для Xbox и компьютеров. Таким образом, запланированные игры вполне могут обойти стороной PlayStation 4 и PlayStation 5.

Из других новостей, связанных с Bethesda и Xbox, Фил Спенсер также сообщил, что на этой неделе в сервисе Xbox Game Pass появятся новые игры от Bethesda. Таким образом, подписчики сервиса смогут поиграть бесплатно в еще больше проектов от приобретенной студии.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как дефицит комплектующих отразился на продажах Xbox Series и PS5. Также параллельно Microsoft тестирует стриминговый игровой сервис xСloud для браузера.

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