Microsoft обещает в ближайшее время отказаться от Xbox Live. Это может сопровождаться ребрендингом подписочного сервиса.

Об этом сообщает Telegram-канал Microsoft.

"Игроки обратили внимание, что в различных моментах последней версии прошивки Xbox говорится о сервисе Xbox Network в тех местах, где ранее было указано Xbox Live", - говорится в сообщении.





Ранее ходили слухи, что Microsoft может полностью отказаться от Xbox Live Gold, сконцентрировавшись на продвижении Game Pass Ultimate.

Ранее сообщалось, что Microsoft готовит грандиозную презентацию игры про Чернобыль S.T.A.L.K.E.R. 2. Также мы писали о том, что Microsoft признала провал обновлений для Windows 10.

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