В Украине в течение ближайших нескольких месяцев стоимость продуктов животного происхождения, в особенности молока, кефира, масла, сыров увеличится до 3% от начальной стоимости. Об этом рассказала генеральный директор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк.



По данным специалиста, стоимость некоторых продуктов в результате подорожания поднимется до 1,5-3% от начальной цены в ближайшие несколько месяцев.

"Молоко жирностью 2,5% в пленке, это самый социальный продукт, подорожает ориентировочно до 25 грн 40 коп., то есть плюс 40 коп. за следующие три месяца. Это примерно 1,5% подорожания. Если говорить о кефире, то он ориентировочно подорожает на 70 коп., до цены 31 грн 30 коп. за литр", - рассказывает Лавренюк.

Также она назвала причину, по которой происходит рост стоимости "молочки" и какой из продуктов сильнее остальных изменится в цене.

"Масло подорожает, очевидно, больше всего, так как это один из наиболее молокоемких продуктов, для производства 1 кг масла необходимо 20-25 литров молока. Подорожание на сырьевом рынке влечет за собой подорожание этого продукта, поэтому можем ожидать, что масло жирностью 72,5-73% подорожает до 3 грн на килограмме, то есть на пачке 200 грамм - плюс 60 коп.", - прогнозирует директор ассоциации.

По ее словам, наименьшее подорожание продемонстрирует сыр, "так как в предыдущие кварталы он уже больше всего подорожал, более 3%".

"Ориентировочно на 90 коп. на килограмме, до 38-40 грн за пачку традиционной фасовки весом 160 грамм, если говорить о "Российском" сыре жирностью 45%", - сообщила она.

Ранее сообщалось, что цены на продукты "взлетят" уже в марте. Пока будет дорожать зерно, будут дорожать продукты, в первую очередь - хлеб, макароны, кондитерские изделия, сахар и масло.

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