Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, сегодня после обеда согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.

Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе.

Напомним, 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области в результате вражеского обстрела были убиты четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

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