Рада намерена собраться на еще одно внеочередное заседание [ Редактировать ]
Во вторник, 30 марта, Верховная Рада Украины может провести еще одно внеочередное заседание из-за обострения ситуации на Донбассе. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
По ее словам, сегодня после обеда согласительный совет может добавить постановление о ситуации на Донбассе в повестку дня.
Сегодня комитет по вопросам иностранных дел собирается на свое внеочередное заседание и уже в обед будет готово это постановление, чтобы его рассмотреть и проголосовать в зале. Я считаю, что это очень важно, учитывая это обострение и провокации России, которые мы видим на Донбассе.
Напомним, 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области в результате вражеского обстрела были убиты четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
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