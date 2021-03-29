Встреча Зеленского и Путина: в России сделали заявление [ Редактировать ]
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том, что Владимир Путин не планирует проводить разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, что ранее сообщалось о возможности такого разговора на фоне обострения ситуации на Донбассе.
"Пока нет в планах разговора Путина с Зеленским", - заявил Песков.
Напомним, 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области в результате вражеского обстрела были убиты четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
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