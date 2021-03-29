Обострение на Донбассе: у Путина сделали заявление [ Редактировать ]
В понедельник, 29 марта, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сделал заявление о том, что российские власти выражают обеспокоенность последним обострением на Донбассе, в результате которого украинская сторона понесла потери.
Также в Кремле настаивают, что к провокациям прибегают якобы украинские военные.
Что касается ситуации на линии соприкосновения, то мы и раньше говорили, что у нас вызывает серьезнейшую обеспокоенность эскалация напряженности. Мы и раньше высказывали свою обеспокоенность в связи с провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил, которые имели место.
Он также отметил, что эта тема обсуждалась на переговорах помощников президентов.
Песков подчеркнул, что эскалация напряженности чревата "чрезвычайно опасным силовым сценарием".
Напомним, 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области в результате вражеского обстрела были убиты четверо украинских военных, еще двое получили ранения.
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