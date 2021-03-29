В понедельник, 29 марта, советник украинской делегации в ТКГ по Донбассу Алексей Арестович заявил о том, что речь о выходе Украины из режима перемирия пока даже не идет. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.

"Сейчас главной задачей является возвращение к полному и всеобъемлющему прекращению огня. У нас неблагополучно, у нас есть проблемы. Но режим прекращения огня - это договоренность, достигнутая в нормандском формате", - сказал Арестович.

Чтобы декларировать выход из него, должен быть проведен полный спектр консультаций, и стороны должны признать, что он фактически не действует. Но сейчас вектор противоположный - по крайней мере, три стороны делают все для того, чтобы вернуться к полному и всеобъемлющему (перемирию - ред.).

По его словам, уже до вторника 30 марта должны быть результаты переговоров ТКГ по Донбассу.

Точно знаю, что консультации продолжаются и сейчас тоже, и они будут происходить завтра, а во вторник и среду будет заседание ТКГ, оно всегда двухдневное. Первый день - заседание подгрупп, в среду - на общем уровне. И мы должны, по идее, выйти на что-то до вторника. На что - пока неизвестно.

"Соблюдается принцип конфиденциальности. Мы не будем действовать так, как русские, через "Коммерсант" сливают якобы какие-то кластеры, которые мы не комментируем, не подтверждаем, потому что верны дипломатическому этикету. Все, что происходит с 2014 года, происходит конфиденциально, к прессе выходят тогда, когда заключены конкретные соглашения", - добавил Арестович.

Напомним, 26 марта в районе поселка Шумы в Донецкой области в результате вражеского обстрела были убиты четверо украинских военных, еще двое получили ранения.

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