Фото: приметы на 30 марта - что нельзя делать в праздник Теплый Алексей

30 марта отмечает день святого Алексея. В народе это был большой и светлый праздник, когда можно привлечь достаток.

Еще этот день называли - Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий.

Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.

В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.

Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.

Вечером принято широко праздновать всей семьей. Родные собираются за праздничным столом после захода солнца и радуются началу самого настоящего нового природного года.

В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.

Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей. Если в этот праздник съесть ложку свежего меда, то богатство будет весь год с вами.

Что нельзя делать 30 марта на Теплого Алексея

нельзя срубать березу;

нельзя начинать новые дела;

нельзя ссориться с родными;

нельзя пребывать в плохом настроении;

нельзя работать после заката.

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Приметы на 30 марта

Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай.

Если девушка сегодня познакомиться с парнем по имени Алексей, то она обязательно за него замуж выйдет.

Приметы на 30 марта говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль.

Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь.

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