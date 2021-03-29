Приметы на 30 марта: что нельзя делать в день святого Алексея [ Редактировать ]
30 марта отмечает день святого Алексея. В народе это был большой и светлый праздник, когда можно привлечь достаток.
Еще этот день называли - Теплый Алексей, Алексей Божий человек или святой Алексий.
Считалось, что с этого дня зима окончательно уходит, а приходит весна, солнце, тепло и надежда на лучшее будущее. Поэтому в этот день принято праздновать.
В течение дня люди пытаются закончить всю начатую работу. Новые дела лучше не начинать, так как они не будут успешными. А вот составить планы на будущее можно и даже нужно.
Сегодня можно помолиться Алексею, чтобы он благословил, принес удачу и успех, помог в жизни, работе и семье.
Вечером принято широко праздновать всей семьей. Родные собираются за праздничным столом после захода солнца и радуются началу самого настоящего нового природного года.
В этот день на столе обязательно должен быть один из трех напитков: узвар, сбитень или березовый сок. Кто такой напиток выпьет, тот богат весь году будет.
Также богатство приносит мед, именно ему покровительствует Теплый Алексей. Если в этот праздник съесть ложку свежего меда, то богатство будет весь год с вами.
Что нельзя делать 30 марта на Теплого Алексея
- нельзя срубать березу;
- нельзя начинать новые дела;
- нельзя ссориться с родными;
- нельзя пребывать в плохом настроении;
- нельзя работать после заката.
Приметы на 30 марта
- Если сегодня тепло, то и вся весна будет теплой, а год богатым на урожай.
- Если девушка сегодня познакомиться с парнем по имени Алексей, то она обязательно за него замуж выйдет.
- Приметы на 30 марта говорят, что если сегодня найдешь деньги, то скоро получишь очень большую прибыль.
- Если дома есть грудной ребенок, то сегодня нельзя выносить из дома никакие вещи и никому ничего нельзя давать, а то счастье ребенка отдашь.
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