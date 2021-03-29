Экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Об этом сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

По его словам, соответствующее постановление о розыске Дубилета вынесло Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ведет расследование дела "ПриватБанка".

Отметим, НАБУ подозревает его в хищении 8,2 млрд гривен банка перед его национализацией.

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