Экс-главу ПриватБанка объявили в розыск [ Редактировать ]
Экс-главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета объявили в розыск. Он фигурирует в деле о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.
Об этом сообщил источник в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
По его словам, соответствующее постановление о розыске Дубилета вынесло Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое ведет расследование дела "ПриватБанка".
Отметим, НАБУ подозревает его в хищении 8,2 млрд гривен банка перед его национализацией.
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