В понедельник, 29 марта, в Святошинском районе Киева произошло масштабное ДТП с участием микроавтобуса и легковушки. В результате аварии погибли двое человек и еще двое пострадали.

Как сообщается, ДТП произошло на Новоирпенской трассе. Тогда водитель автомобиля "Москвич" выехал на встречную полосу движения и столкнулся с микроавтобусом Renault Master. В результате погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира "Москвича" спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам. Его госпитализировала "скорая".

Сообщается, что водитель микроавтобуса также получил телесные повреждения.

В настоящее время на месте ДТП работают правоохранители, которые опрашивают свидетелей аварии. После завершения проверки события будет дана правовая квалификация.

Кроме того, на трассе Одесса-Николаев случилось ДТП с легковушкой и двумя грузовиками. Авария обошлась без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области, под Жмеринкой, произошло шокирующее дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пассажиры лишились конечностей.

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