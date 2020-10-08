На трассе Одесса-Николаев случилось ДТП с пятью грузовиками и двумя легковушками. О происшествии сообщают Новости-N.

Авария произошла на участке трассы недалеко от поворота на Очаков.

Отмечается, что пострадавших вследствии ДТП нет. Все автомобили получили повреждения. Движение на трассе значительно затруднено.

Ранее мы писали, что в Киеве на Лесном проспекте маршрутка попала в жуткое ДТП. В результате аварии пострадали люди.