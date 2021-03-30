Польша изменила правила въезда для украинцев [ Редактировать ]
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Со вторника, 30 марта, Польша изменила правила въезда для украинцев. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.
Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 пограничники больше не будут принимать во внимание. Граждан стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе и Украины, в обязательном порядке будут отправлять на 10-дневный карантин.
Его можно избежать, если сделать ПЦР-тест или антиген-тест на территории Польши и дождаться негативного результата.
Лица, которые въезжают в Польшу из Шенгенской зоны, также должны иметь отрицательный результат теста на Sars-CoV-2, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.
Исключения делаются только для прибывающих из Чехии и Словакии водителей-дальнобойщиков, а также для европейских студентов, приезжающих на учебу в Польшу.
В перспективе Польша обещает освободить от прохождения карантина тех, кто привит вакциной, разрешенной в Евросоюзе, и получил соответствующий сертификат.
Напомним, что консул дал три совета заробитчанам, которые ищут работу в Польше.
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