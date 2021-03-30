Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 пограничники больше не будут принимать во внимание Источник: Facebook

Со вторника, 30 марта, Польша изменила правила въезда для украинцев. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Отрицательный ПЦР-тест на COVID-19 пограничники больше не будут принимать во внимание. Граждан стран, которые не входят в Шенгенскую зону, в том числе и Украины, в обязательном порядке будут отправлять на 10-дневный карантин.

Его можно избежать, если сделать ПЦР-тест или антиген-тест на территории Польши и дождаться негативного результата.

Лица, которые въезжают в Польшу из Шенгенской зоны, также должны иметь отрицательный результат теста на Sars-CoV-2, сделанный не позднее, чем за 48 часов до пересечения границы.

​Исключения делаются только для прибывающих из Чехии и Словакии водителей-дальнобойщиков, а также для европейских студентов, приезжающих на учебу в Польшу.

В перспективе Польша обещает освободить от прохождения карантина тех, кто привит вакциной, разрешенной в Евросоюзе, и получил соответствующий сертификат.

Напомним, что консул дал три совета заробитчанам, которые ищут работу в Польше.