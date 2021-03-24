В Польше зафиксировали жуткий антирекорд по заболеваемости коронавирусом [ Редактировать ]
На территории Польши за сутки лабораторно подтвердили 29 978 новых случаев коронавирусной инфекции. Такое количество зараженных стало наибольшим с начала пандемии в стране.
25 марта руководство страны будет принимать решение по поводу ужесточения карантинных ограничений. Известно, что в настоящее время рассматривается 2 варианта усиления ограничений - как на региональном, так и национальном уровнях.
Мы еще этот порог (в 30 тысяч случаев) не пересекаем но уже очень близко к нему. Фактически, мы на него выходим... К сожалению, количество смертей тоже такое же высокое, как было в январе, - достигло 511 случаев.
Отмечается, что новые ограничения будут действовать на время Пасхальных праздников. Таким образом, за весь период эпидемии на территории страны зафиксировано 2 089 869 случаев COVID-19, при этом выздоровели 1 693 875 пациентов, скончался 49 761 человек.
Тем временем в Украине подтвердили 333 летальных случая от коронавируса. Это новый антирекорд с начала пандемии, всего с начала пандемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 30 431 человек.
Кроме того, в Польше реализовывается "черный сценарий" пандемии коронавируса. С 15 марта 2021 года в воеводствах закрылись торговые центры, отели, кинотеатры, театры, бассейны и фитнес-залы.
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